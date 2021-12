Moradores da Mata Escura torcem por nova visita de Balotelli

Em 2008, o hoje reconhecido Balotelli era apenas um garoto. O polêmico atacante fez boas amizades na capital baiana, em sua passagem relâmpago pelo bairro da Mata Escura.

Dentre eles, está Genilson, conhecido na região como Cuco, educador na Associação das Comunidades Paroquiais de Mata Escura e Calabetão (ACOPAMEC) e volante de classe, segundo ele próprio.

"Dei uma 'tabaca' no Balotelli e um 'banho de cuia' em seu irmão (Giovanni). No final do jogo, ele me disse com aquele sotaque italiano "joga muito" e me deu uma chuteira", revela.

Outra que ficou encantada com o carisma de Balota foi a colaboradora da ACOPAMEC e estudante de Serviço Social, Fabiana. "É um cara simples, legal, muito alto, brincalhão... E bonito", diz, aos risos.

Por mais que não contribua de forma direta, a ida de Balotelli a comunidade garantiu visibilidade ao projeto social. "A vinda de Balotelli à Mata Escura foi muito positiva. Uma nova visita dele seria maravilhosa. Ele está com o cabelo grande, como da outra vez. Pode ser um indício de sua vinda. Em 2008, ele passou por aqui e fez um corte 'diferente' num barbeiro local. Vamos torcer", afirma Cuco.

Pérola Negra - Uma das maiores fãs de Mario Balotelli é a freira italiana Irmã Claudia, uma das responsáveis pela ACOPAMEC. "Conheci ele ainda em 2007, quando ele junto aos seus irmãos (Giovanni e Cristina) visitaram a cidade e ficaram hospedados numa casa da organização, em Itapoã, para o reveillon", afirmou.

Irmã Claudia descreve o perfil que fez do jogador e revela o apelido que deu aos 'Marios'. "Mario Balotelli é um jovem muito simpático, mas de poucas palavras. Ele é muito reativo, mas de uma simplicidade inocente. Faz algumas bobagens por querer ser livre, assim como meu sobrinho, também Mario, que chamo de Pérola Branca. Quando falo com Silvia (mãe do craque), chamo Balotelli de Pérola Negra", diz com um sorriso simpático e afável.

Sobre o resultado do jogo, Irmã Claudia fica um pouco em cima do muro, mas deixa discreta sua preferência. "Que seja um empate, né? Que o Mario marque um gol pelo menos", finaliza. A ACOPAMEC é uma associação que profissionaliza, educa e leva uma série de ações colaborativas para a comunidade.



