Mondragón bate recorde de jogador mais velho em copas

A colômbia está mesmo fazendo história nessa Copa d Mundo. A seleção que goleou o Japão por 4 x 1 na terça-feira, 24, permanece invicta e com a liderança do Grupo C do mundial. Os colombianos garantiram sua vaga nas oitavas de final, pela primeira vez na história das copas e ainda bateu o recorde de jogador mais velho a atuar no campeonato.

Esse título era do camaronês Roger Milla, que em 1994, com 42 anos, defendeu a seleção de Camarões. Mas, nesta terça, aos 41 minutos do segundo tempo, no jogo entre colômbia e Japão, o arqueiro colombiano Faryd Mondragón entrou em campo e, aos 43 anos, tornou-se o jogador mais velho a disputar copas do mundo.

Mondragón ainda é o único atleta que disputou o Mundial com o maior intervalo entre as edições, 20 anos. Ele compôs o grupo de 1994, em 1998 foi titular da seleção comlombiana e retornou em 2014 para deixar sua marca.

