Miller vai desfalcar a Costa Rica por lesão na perna

O zagueiro da seleção de futebol da Costa Rica Roy Miller ficará de fora durante o restante da Copa do Mundo, devido a uma lesão na perna esquerda sofrida durante um treino, informou a federação local de futebol.

A seleção dos "ticos" fez história no domingo ao se classificar pela primeira vez para as quartas de final numa Copa ao vencer por 5 x 3 a Grécia na decisão por pênaltis, depois de empatar por 1 x 1 nos 90 minutos regulamentares, placar mantido na prorrogação.

"Um puxão na coxa da perna esquerda impossibilita o defensor Roy Miller de ser parte do time que vai enfrentar a fase das quartas de final na Copa do Mundo", informou a Federação Costarriquenha de Futebol (Fedefutbol) em comunicado. A federação acrescentou que o jogador do time norte-americano New York Red Bulls sofreu a lesão na sexta-feira passada, quando estava treinado pênaltis.

Miller permanecerá na seleção, que não poderá chamar um substituto devido ao regulamento da Fifa que determina que a substituição de um jogador lesionado só pode ser feita antes do início do torneio. A Costa Rica enfrentará a Holanda no dia 5 de julho, em Salvador.

