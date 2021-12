Militares que atuarão na Copa começam a chegar segunda

Os militares das Forças Armadas, sob coordenação da Marinha do Brasil, que vão reforçar a segurança na Bahia durante a Copa do Mundo começarão a chegar na próxima segunda-feira, 19, em Salvador.

Sob coordenação do Comando do 2º Distrito Naval, 2.300 militares das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) são esperados para se unir aos efetivos das polícias Militar, Civil, Rodoviária Federal, além de integrantes da Guarda Municipal da capital.

LEIA TAMBÉM

>> Estrangeiro na Bahia terá call center como apoio na Copa, diz secretário

Os primeiros militares têm previsão de desembarcar na Base Naval de Aratu, às 9h. Eles deverão chegar a bordo um navio vindo do estado do Rio de Janeiro. Na embarcação estarão 16 veículos, entre caminhões, ambulâncias e motocicletas, juntamente com diferentes armamentos e cães farejadores.

Segundo o planejamento divulgado pela Marinha, os militares vão atuar em quatro áreas específicas de segurança, por meio de forças Naval e Terrestre e dos Centros de Coordenação Tático Integrado e de Operações Aéreas.

Orla de Salvador

A orla de Salvador e a Baía de Todos-os-Santos serão patrulhadas por 650 homens da Marinha, com embarcações e helicópteros.

A divisão de Força Terrestre vai contar com 1.115 homens do Exército e ficará responsável pela proteção de subestações de energia e abastecimento de água, torres de telecomunicações e outros locais estratégicos que estejam ligados diretamente ao evento esportivo.



O espaço aéreo de Salvador também será controlado pelas tropas das Forças Armadas e, durante dias de jogos e eventos oficiais, terá áreas restritas.

Como no resto das cidades-sede, serão criadas três zonas de exclusão, a diferentes distâncias dos locais onde serão realizadas as partidas, nas quais o acesso a aeronaves ficará restrito.

Outros 135 militares estarão em ações que exigem treinamento específico, como defesa contra ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares. O grupo vai vistoriar estádios, centros de treinamento, aeroporto, base aérea e comboios das delegações, para assegurar que não haja material suspeito que coloque em risco as pessoas.

Há dois anos, em junho de 2013, a Marinha promoveu um grande treinamento para a Copa, com homens e equipamentos em áreas como a orla e águas da Baía de Todos-os-Santos.

adblock ativo