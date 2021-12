México usa táxi para ir a treino após problema com ônibus

A seleção mexicana de futebol experimentou seu primeiro obstáculo no Brasil nesta segunda-feira, 9, quando teve que usar táxis para chegar ao local de treinamento em Santos, porque o ônibus oficial da equipe quebrou.

O ônibus que levava o time sofreu um problema de bateria, então jogadores e comissão técnica decidiram pegar táxis perto hotel onde estão hospedados na cidade portuária. O zagueiro e capitão Rafael Márquez publicou em sua conta no Twitter uma foto onde aparece com Marco Fabián, Hector Herrera e Alfredo Talavera em um táxi.

O México vai iniciar a sua participação na Copa do Mundo em 13 de junho contra Camarões no Grupo A. Quatro dias depois jogará contra o Brasil e no dia 23 vai encarar a Croácia. No Brasil, os mexicanos tentam alcançar as quartas de final pela primeira vez desde 1986, após serem eliminados nas oitavas de final nas últimas cinco Copas do Mundo.

— FIFA World Cup 2014™ (@iFiFa2014) 9 junho 2014

adblock ativo