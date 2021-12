México 'sabe enfrentar jogo brasileiro', diz David Luiz

O México vem sendo uma pedra no sapato brasileiro há algum tempo. Neste século, foram 11 partidas entre as seleções principais, com seis vitórias mexicanas e apenas três do Brasil. Isso sem contar a traumática derrota na decisão dos Jogos de Londres, no ano passado, que impediu o sonho do inédito ouro olímpico brasileiro. Um novo capítulo dessa história está marcado para esta quarta-feira, quando as equipes se enfrentarão em Fortaleza, às 16 horas, pela segunda rodada da Copa das Confederações.

O zagueiro David Luiz exibiu confiança em uma vitória da seleção, mas admitiu que os rivais mexicanos "sabem enfrentar o jogo brasileiro". "É uma equipe que tem jogadores de grande qualidade, sabem enfrentar o jogo brasileiro. Tiveram sorte e competência em jogos no passado contra o Brasil. Tenho certeza que vão nos respeitar, como respeitamos eles, mas vão querer ganhar, como a gente quer", declarou.

Mesmo exaltando o adversário, David Luiz minimizou o retrospecto recente e preferiu ressaltar o perigo de enfrentar o México na situação de perigo que o rival se encontra. Depois de perder na estreia para a Itália, por 2 a 1, os mexicanos precisam vencer o Brasil para continuar na briga por uma vaga nas semifinais.

"Se fala do passado mais para ter números, mas vamos enfrentar um adversário que está no tudo ou nada. Vamos ter que lidar com essa situação. Mas temos que saber que também podemos dar um grande passo no grupo", disse o zagueiro, que apontou como o time brasileiro pode se aproveitar da condição do adversário. "Acho que é melhor pegar um time nessa situação. O México deve vir para cima, optar por um jogo mais ofensivo, e aí temos jogadores para aproveitar isso."

Apesar de tratar a partida desta quarta como decisiva, David Luiz não escondeu que pensa mais para frente e manifestou o desejo de enfrentar a poderosa seleção espanhola até o fim do torneio. "Sem dúvida queremos pegar a Espanha. Gosto de grandes desafios e grandes jogos. Temos que ser sinceros, a Espanha vem em grande momento, com grandes jogadores, tem um futebol bonito e bem jogado. Então é claro que todos aqui querem enfrentar a Espanha", comentou.

adblock ativo