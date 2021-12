México está mais preparado do que em outras Copas, diz Ochoa

A seleção mexicana mostra mais vigor e perigo do que em outros Mundiais, assegurou o goleiro mexicano Guillermo Ochoa, acrescentando que a equipe não deve mudar sua forma de jogar quando enfrentar o Brasil, considerando que seu estilo já mostrou ser eficaz contra os rivais.

México e Brasil buscarão, nesta terça-feira, assegurar sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo no jogo em Fortaleza.

Nas suas primeiras partidas na Copa do Mundo, o Brasil derrotou a Croácia por 3 x 1, enquanto o México venceu Camarões por 1 x 0, e ambas as equipes têm três pontos , embora os brasileiros liderem o Grupo A por saldo de gols.

"Há mais vigor nesta seleção. Isso se nota quando jogamos, temos opções de gol, temos profundidade, somos sólidos na defesa, e é preciso continuar assim, porque já vimos que dessa forma poderemos fazer estrago a muitas equipes", disse Ochoa a jornalistas após o último treino dos mexicanos antes de enfrentar o Brasil.

"É outro treinador, são outros jogadores, a formação e o sistema são outros. Claro que não é a mesma coisa, pois cada técnico faz seu jogo", acrescentou, ao recordar que no ano passado o Brasil venceu o México, na Copa das Confederações, quando os mexicanos eram liderados pelo técnico José Manuel de la Torre.

Agora, com Miguel Herrera como técnico, o México buscará vencer o pentacampeão do mundo e um dos favoritos para conquistar o título em casa.

É uma situação factível, considerando que na final dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, o México derrotou o Brasil por 2 x 1.

"Não temos de mudar o estilo, temos que aproveitar nossas virtudes o que sabemos fazer, em que no saímos bem, e com base nisso procurar ganhar", afirmou o goleiro, que atua no Ajjacio, da França.

"Devemos fazer com que o adversário se preocupe com nosso sistema, em como jogamos, que pensem mais na gente do que nós neles", disse.

