México empata com Costa Rica antes de viajar ao Brasil

A seleção do México voltou a tropeçar nas Eliminatórias da Copa nesta terça-feira, antes de embarcar para o Brasil, onde disputará a Copa das Confederações a partir do próximo sábado. Jogando em casa, no Estádio Azteca, a equipe mexicana ficou no 0 a 0 com a Costa Rica.

Foi o quinto empate do México em seis jogos disputados nesta fase das Eliminatórias da Concacaf - o time só tem uma vitória. Assim, chegou aos mesmos oito pontos da Costa Rica, que lidera a tabela. Mas tem um jogo a mais que os rivais. O time mexicano deve ser superado ainda nesta madrugada por Estados Unidos ou Panamá, que se enfrentam em solo norte-americano.

Antes desta partida, Honduras derrotou a Jamaica por 2 a 0, com gols de Garcia e Espinoza, em Tegucigalpa. Com sete pontos, a equipe hondurenha poderá superar o México na próxima rodada. A Jamaica, por sua vez, ocupa a lanterna, com apenas dois pontos, e praticamente sem chances de se classificar para o Mundial do Brasil, em 2014.

A delegação do México deve viajar para o Brasil nesta madrugada, sem horário previsto para desembarcar em solo brasileiro. O time fará sua estreia na Copa das Confederações no domingo, em duelo contra a Itália, no Maracanã, pelo Grupo A, o mesmo do Brasil.

