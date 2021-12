México deve manter escalação contra Croácia, diz técnico

O treinador da seleção mexicana, Miguel Herrera, disse nesta sexta-feira, 20, que provavelmente manterá a escalação da equipe para enfrentar a Croácia na última partida do Grupo A da Copa do Mundo.

O time mexicano obteve um valioso empate por 0 x 0 contra o Brasil, com a equipe resistindo aos ataques de Neymar, em uma partida de destaque para o goleiro Guillermo Ochoa.

"A equipe está bem. O desgaste foi bastante forte, mas todos estão bem", disse o treinador em uma coletiva de imprensa. "Teremos hoje e amanhã para trabalhar, mas não acredito que realizarei alguma mudança", acrescentou.

O México, assim, começaria a partida com Ochoa; Paúl Aguilar, Francisco Javier Rodríguez, Rafael Márquez e Héctor Moreno; Miguel Layún, José Juan Vázquez, Héctor Herrera e Andrés Guardado; Giovani dos Santos e Oribe Peralta. Javier "Chicharito" Hernández começaria no banco.

Apesar de a seleção mexicana ter apenas um gol em sua conta em 180 minutos jogados neste Mundial, Herrera confia em Santos e Peralta, além de valorizar o trabalho realizado por sua defesa e pelo goleiro, que ainda não tomou nenhum gol no torneio.

O Brasil é o primeiro do Grupo A com 4 pontos, mesmo que o México, mas com saldo de gols maior. A Croácia tem três pontos, e Camarões, nenhum.

