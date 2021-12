Mexicano Peralta promete dificultar vida do Brasil

Há menos de dois anos, Oribe Peralta pôs fim ao sonho brasileiro de medalha de ouro olímpica no futebol. O centroavante marcou os dois gols da vitória mexicana por 2 a 1 em Londres e, agora, reencontrará a Seleção nesta terça-feira, 17, pela Copa do Mundo. Autor do gol que garantiu o triunfo de seu país na estreia do Mundial, o jogador avisa: seu time tem condições de atrapalhar o anfitrião e favorito ao título.

"Vamos dificultar a vida deles, esse jogo será crucial. Além disso, é um time que podemos vencer se jogarmos bem", disse Peralta, confiante não só por ter balançado as redes na magra vitória sobre Camarões, mas por ter sido tão decisivo para o México recentemente que deixou o astro Chicharito Hernández no banco.

Além dos gols na final olímpica de 2012, Peralta marcou cinco vezes nos dois jogos contra a Nova Zelândia válidos pela repescagem, tornando-se fundamental para a presença do país no Brasil nesta Copa do Mundo. O artilheiro, no entanto, mostra pensamento coletivo para apontar boa fase em todos do elenco após o time correr sério risco de não disputar o Mundial.

"Depois de eliminatórias tão complicadas, esta equipe está visivelmente em alta, pegou o ritmo. Além disso, temos muita gente torcendo por nós aqui, acompanhando a equipe e acreditando em nós. Isso nos dá um impulso ainda maior", comentou o jogador de 30 anos, colocando-se somente como parte da engrenagem. "Eu só estava no lugar certo na hora certa", simplificou.

"Fico feliz por ter feito a minha parte nessas vitórias, mas é um trabalho coletivo. Sou eu que mando a bola para o fundo do gol, mas é porque estou mais perto dele. É o resultado do esforço de todos", prosseguiu Peralta, que aproveitou rebote de Giovani dos Santos para marcar contra Camarões.

"O gol também é do Gio, que chutou primeiro. O goleiro deixou o rebote e a bola sobrou para mim. Ele é uma referência para todos nós. Ajuda muito em campo, trabalha muito e sempre procura um jeito de dar a vitória para a equipe", falou o centroavante, citando o camisa 10 que teve dois gols injustamente anulados no jogo da última sexta.

Assim, Peralta agradece a confiança do técnico Miguel Herrera sem se empolgar por deixar Chicharito no banco. "A concorrência nos treinos é saudável, cada um se dedica ao máximo para ser titular e o técnico que decide quem está melhor para jogar. Ninguém pode relaxar e ter certeza de que será titular em todos os jogos. Todos precisam mostrar que merecem essa condição dentro de campo e nos treinos", opinou.

