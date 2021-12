"Meu sonho ainda não acabou", diz Neymar em vídeo

Fora da Copa do Mundo após fraturar a terceira vértebra lombar do lado esquerdo durante o jogo contra a Colômbia, o atacante Neymar lamentou a lesão, mas afirmou que o seu sonho de ser campeão do torneio ainda não acabou.

"Me tiraram o sonho de disputar uma final de Copa do Mundo, mas o sonho de ser campeão mundial ainda não acabou. Faltam dois jogos e tenho certeza de que meus companheiros vão fazer de tudo para levantar esta taça", disse o atacante do Barcelona ao site da CBF.

Neymar chora ao falar sobre lesão e saída da Copa do Mundo

Neymar sofreu a lesão na terceira vértebra lombar do lado esquerdo após uma entrada dura do lateral direito Zuñiga no final da partida da seleção contra a a Colômbia -vitória por 2 a 1 na sexta-feira, 4, pelas quartas de final do Mundial.

Hoje ele deixou a Granja Comary, em Teresópolis (RJ), de helicóptero. O site da CBF diz que o jogador foi para o Rio de Janeiro. De acordo com informações extraoficiais, o atacante do Barcelona irá para sua casa no Guarujá (a 86 km de São Paulo). Antes de embarcar, Neymar se reuniu com os jogadores da seleção no refeitório da Granja Comary.

De acordo com a CBF, ele foi aplaudido de pé pela comissão técnica e pelos jogadores da delegação brasileira. Neymar deixa a Copa do Mundo como vice-artilheiro com quatro gols juntamente com Müller (Alemanha) e Messi (Argentina). O goleador da competição é o colombiano James Rodríguez. No Mundial, Neymar foi eleito o melhor jogador em campo nas vitórias sobre a Croácia e Camarões. Ele se tornou o sexto maior da história da seleção principal com 35 gols.

