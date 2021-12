Metrô gratuito nas Confederações custará R$ 36 mi à União

O funcionamento gratuito da Linha 1 do metrô de Salvador, opção acordada por governo estadual e prefeitura para servir de modelo durante a Copa das Confederações, deverá custar R$ 36 milhões aos cofres da União, subsidiadora do projeto.

As informações são do secretário da Setin (Secretaria Municipal dos Transportes e Infra-Estrutura), José Luiz Costa. Ainda segundo o titular da pasta, durante as Confederações, de 15 a 30 de junho do ano que vem, o metrô deverá operar com apenas dois dos quatro trens que tem à disposição. "Cada trem tem um período de 90 dias para começar a funcionar. Até as Confederações, só dá para colocar dois em funcionamento, mas entendemos que é o necessário para o período do torneio", projeta Costa.

Etapas - Para colocar os trens em operação, é necessário superar três etapas: revitalização (recuperação dos trens, que chegaram à Bahia em 2010); teste de estáticos e dinâmicos (avaliação da mecânica) e a própria operação assistida (que é a rodagem do metrô sem cobrança dos bilhetes de entrada). A estimativa da prefeitura é que sejam gastos R$ 3 milhões por mês na execução gratuita do transporte de massa.

"Acaba sendo a melhor opção para a Copa das Confederações. Hoje, o bilhete de entrada de Salvador custaria R$ 18 por 6 km de via. Seria inviável. Desde o início deste ano, a prefeitura já queria rodar o metrô gratuito de forma provisória, mas não teve o apoio necessário para tanto. Só agora que o governo acatou a nossa ideia", diz o vereador Jorge Jambeiro, presidente da Comissão de Transporte da Câmara de Salvador.

A escolha pela operação assistida durante a Copa das Confederações foi a opção assinalada pelos poderes públicos baianos somente após cobrança do Comitê Organizador Local da Copa (COL) para que a Linha 1 entrasse em funcionamento em 2013, por entender que "a Arena Fonte Nova é bastante complexa no gerenciamento da multidão", conforme trecho da nota do COL.

Na última quinta-feira, 13, o secretário Ney Campello emitiu nota negando que tenha dito, em evento na Arena Fonte Nova, que o metrô iria operar de forma gratuita. Há dias, o mesmo havia confirmado a informação.

adblock ativo