Messi viaja à Argentina para mudar o 'chip' antes da Copa

O craque argentino Lionel Messi desembarcou nesta terça-feira em Buenos Aires, triste por não ter conquistado o campeonato espanhol com o Barcelona, mas disposto a mudar o 'chip' para dar o melhor na Copa do Mundo como capitão da seleção de seu país.

"Sei que agora estou com a seleção, mudo o chip, como muitas vezes aconteceu o contrário, as coisas não iam bem na seleção e eu voltava e jogava bem no Barcelona. Esperemos que desta vez seja o contrário", disse Messi à imprensa ao desembarcar no aeroporto internacional de Ezeiza, em Buenos Aires.

O astro argentino viajou em seguida para Rosario, sua cidade natal a 310 km de Buenos Aires, onde pretende descansar por alguns dias com a família antes de apresentar-se ao técnico da seleção, Alejandro Sabella, na próxima segunda-feira.

O craque argentino disse que deseja chegar aos treinos com a seleção "com todas as baterias" e "para dar o melhor, como sempre".

Messi destacou que quando encontrar os amigos da seleção, "a cabeça vai mudar e será outra história".

Na segunda-feira, antes de deixar a Espanha, Messi admitiu que não teve ano esperado.

"Não foi meu melhor ano, gostaria de ter terminado de outra maneira, foi uma queda de toda a equipe", afirmou, a respeito da temporada ruim do Barcelona, que no sábado empatou em 1-1 com o Atlético de Madrid e ficou em segundo lugar na Liga Espanhola.

