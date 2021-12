Messi é eleito o melhor jogador da Copa do Mundo

Encerrada a final da Copa do Mundo no estádio do Maracanã, com o título da Alemanha após a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, a Fifa foi rápida para definir os prêmios individuais da competição. E, mesmo com a derrota na decisão deste domingo, o argentino Lionel Messi acabou sendo eleito o melhor jogador do Mundial do Brasil.

Messi teve papel decisivo na campanha da seleção argentina, principalmente na primeira fase. Terminou a competição com quatro gols marcados, mas teve uma atuação apagada na final deste domingo, quando não conseguiu evitar a conquista alemã. Assim, recebeu o prêmio individual sem esconder a tristeza.

Na eleição do melhor jogador da Copa, que teve 10 indicados, o alemão Müller terminou em segundo lugar e o holandês Robben ficou em terceiro. Os demais candidatos eram os alemães Hummels, Kroos e Lahm, os argentinos Di María e Mascherano, o brasileiro Neymar e o colombiano James Rodriguez.

Na disputa pelo prêmio de melhor goleiro, o escolhido foi o alemão Manuel Neuer, que levou apenas quatro gols na competição e teve grandes atuações. Além de conquistar o título mundial, ele venceu a eleição pelo prêmio individual contra o costarriquenho Navas e o argentino Romero.

A Fifa também anunciou neste domingo, no encerramento da competição, o prêmio de melhor jogador jovem da Copa, dado ao meia francês Pogba, que tem apenas 21 anos. Outra honraria foi dada para a seleção colombiana, eliminada nas quartas de final, que terminou com o troféu de Fair Play (Jogo Limpo).

Artilheiro

Em uma Copa do Mundo que contabilizou 171 gols marcados, o artilheiro foi o jovem meia colombiano James Rodriguez. Mesmo tendo sido eliminado nas quartas de final, na derrota para o Brasil, ele terminou a competição com seis gols, isolado na ponta da artilharia.

Dois jogadores tinham a chance de roubar a artilharia de James Rodriguez na final deste domingo, quando a Alemanha ganhou da Argentina por 1 a 0 no Maracanã e conquistou o título. Mas nem o alemão Müller, com cinco gols, e nem o argentino Messi, com quatro, marcaram. Assim, James Rodriguez se consagra como o artilheiro da Copa do Mundo no Brasil.

Com apenas 23 anos, o jovem meia do Monaco comandou a grande campanha da seleção colombiana e foi também um dos 10 indicados que concorreram ao prêmio de melhor jogador na competição.

Götze

Mario Götze entrou em campo já aos 42 minutos do segundo tempo, quando substituiu o artilheiro Klose, mas acabou se tornando o principal nome da final da Copa do Mundo. Ele marcou o gol do título da Alemanha, garantindo a vitória por 1 a 0 aos sete da etapa final da prorrogação, e foi eleito o melhor jogador em campo na decisão contra a Argentina, neste domingo, no Maracanã.

O gol decisivo da Alemanha foi marcado após uma ótima jogada de Schürrle pela esquerda do ataque. Ele cruzou na medida para dentro da área, deixando Götze livre para dominar a bola e tocar com categoria na saída do goleiro Romero. Assim, a seleção alemã garantiu a vitória na final.

Götze jogou apenas 33 minutos, deu 11 passes e dois chutes ao gol, saindo consagrado como o autor do gol do título da Copa de 2014. Aos 22 anos, o meia-atacante do Bayern de Munique não é nem titular da seleção, mas foi o jogador mais importante do time no momento mais decisivo.

