Messi desperta mais paixão do que Neymar no Facebook

O astro da Albiceleste Lionel Messi é o jogador mais comentado no Facebook desde o início da Copa do Mundo de Futebol, à frente do brasileiro Neymar e do português Cristiano Ronaldo, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pela rede social.

Este trio é seguido pelo brasileiro Coutinho, Mohamed Salah (Egito), Luka Modríc (Croácia), James Rodriguez (Colômbia), Sergio Ramos (Espanha), Toni Kroos (Alemanha) e Andres Iniesta (Espanha).

No total, o Facebook indicou à AFP ter identificado mais de um bilhão de interações (likes, compartilhamentos, comentários...) relacionados ao Mundial de 2018, desde o início da competição, da parte de 250 milhões de usuários em todo o mundo.

A equipe mais comentada é a do Brasil, e o conteúdo que mais provocou interações foi um post de Cristiano Ronaldo após o empate entre Portugal e Espanha.

