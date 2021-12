Messi confessa que deseja disputar a final com o Brasil

O craque Lionel Messi já disputa sua terceira Copa, mas especialmente nesta Mundial, após colecionar prêmios importantes em sua carreira, ele quer ser mais do que o destaque na seleção argentina.

Com um saldo de quatro gols no torneio e reconhecido por classificar a Argentina nos momentos decisivos, Messi declarou ao pai, que em entrevista à Folha de São Paulo, confessou o desejo do filho: disputar a final da Copa do Mundo com o Brasil.

Jorge Messi disse que o craque está emocionalmente tranquilo. "Desta vez não se sente pressionado. Normalmente, Leo (Messi) atua em cada partida como se fosse uma final de Copa, mas quando as coisas não davam certo, ele se irritava um pouco e vinham algumas críticas", afirmou.

Vencer o Brasil em casa é um dos grandes objetivos de Messi. O jogador quer dar ao seu país essa conquista. "Ele me disse esperar por isso e que seria muito bonito. É a decisão que deseja", contou Jorge.

adblock ativo