Messi afirma ter se sentido em casa no Beira-Rio

Lionel Messi viveu nesta quarta-feira, 25, uma situação diferente. Acostumado a ser ovacionado no Barcelona, o atacante foi substituído no início do segundo tempo da vitória argentina, por 3 a 2, diante da Nigéria, e deixou o gramado do Beira-Rio aplaudido de pé por quase todo o estádio.

Com Porto Alegre tomada pelos Hermanos, o camisa 10 garanta que se sentiu "como se estivesse em casa". Questionado se finalmente o técnico Alejandro Sabella conseguiu ajeitar o time o suficiente para uma excelente apresentação, Messi concordou. "Melhoramos e finalmente encontramos o time que estávamos buscando. Temos excelente jogadores e esperamos continuar nesse caminho", disse.

O atacante garante que o "lindo apoio da torcida" é fundamental para que a Argentina continue trilhando o caminho das vitórias. "Na última partida foi algo parecido, é realmente muito bonito receber homenagens assim", declarou.

Eleito o cara do jogo pela Fifa, Messi acredita que os dois gols sofridos pelos argentinos em nada afetam o bom resultado, que garantiu a liderança do Grupo F. "Nós atacantes nos mexemos muito para encontrar os espaços, quando o encontramos, fizemos o gol", finalizou.

Para Sabella, dificuldade vai aumentar Nesta quarta-feira, a Argentina conquistou sua terceira vitória na Copa do Mundo, ao vencer a Nigéria por 3 a 2 no Beira-Rio. Classificados às oitavas de final do Mundial, os Hermanos agora esperaram para saber se irão encarar França, Suíça ou Equador.

Cauteloso, o técnico Alejandro Sabella comemorou o triunfo, mas sabe que agora "as coisas ficam mais sérias". Questionado sobre os adversários ideias, Sabella desconversou. "Os confrontos é Deus quem vai decidir", disse.

A terceira vitória, no entanto, ligou o sinal amarelo no elenco argentino, já que a seleção saiu de campo com mais dois gols sofridos no bolso. Resultado de muita ofensividade, garante o técnico. "Temos um time que ataca muito, as falhas são normais porque nós nos movimentamos muito rápidos e os espaços para eles acabaram aparecendo, então acontecem coisas assim", analisou.

Satisfeito com sua equipe, ele afirma que a meta agora é continuar crescendo com o esquema tático já definido: 4-3-3. Com o quarteto mágico na frente: Messi, Di María, Aguero e Higuaín. "Tivemos muitas oportunidades de ampliar o placar e eu espero que continuemos assim, evoluindo pouco a pouco", finalizou.

