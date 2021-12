Mesmo com dor, Navas joga na Arena Fonte Nova

Ainda com fortes dores no ombro, o goleiro da seleção da Costa Rica, Keylor Navas, foi liberado pelo departamento médico da equipe para atuar na partida contra a Holanda, no próximo sábado, 5. A gravidade da lesão não foi confirmada, mas chegou a se levantar a possibilidade de ele não jogar.



O preparador físico da Costa Rica, Erick Sánchez, foi quem confirmou, ontem, a manutenção de Navas no time titular, deixando os torcedores costarriquenhos mais tranquilos.



"Navas está com um problema no ombro, uma lesão que tem de ser tratada com muito cuidado, mas isso não quer dizer que esteja em perigo de ficar de fora contra a Holanda", disse Sánchez, sem dar detalhes sobre as dores do goleiro.



Apesar da declaração, Navas tem trabalhado separadamente do grupo nos treinamentos dirigidos pelo técnico colombiano Jorge Luis Pinto.



"Vamos ter muito cuidado, embora seja melhor que não trabalhe na semana para estar bem no sábado", completou.



Navas tornou-se a estrela da seleção devido às suas destacadas atuações, a última delas na partida de domingo, contra a Grécia, na qual defendeu um pênalti na última cobrança e, antes disso, evitou um gol no fim da prorrogação.



Recuperação milagrosa



Ameçado de ficar fora da Copa, o zagueiro Roy Miller teve uma rápida recuperação e pode estar em campo contra a Holanda. O jogador sentiu dores no músculo adutor da perna esquerda durante treino de cobranças de pênaltis na última sexta-feira, antes do jogo contra a Grécia.



Exames diagnosticaram uma lesão de grau um, o que o afastaria da Copa. Entretanto, a recuperação de Miller espantou os médicos da seleção.



"Estamos surpresos com a recuperação de Miller e pensamos que podemos tê-lo para o jogo contra a Holanda", disse Adrián Gutierrez, diretor de seleções.



Com isso, o único desfalque certo do técnico Jorge Luiz Pinto é o zagueiro Oscar Duarte, expulso contra a Grécia. Com a vitória sobre os gregos, nos pênaltis, a Costa Rica se classificou às quartas de final pela primeira vez em sua história.



O confronto contra a poderosa Holanda será na Fonte Nova, em Salvador, no próximo sábado às 17h.

adblock ativo