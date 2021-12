Mesmo com água imprópria, holandeses nadam em Ipanema

A seleção holandesa aproveitou o calor de 30ºC desta segunda-feira, 9, no Rio de Janeiro, para ir mais uma vez à praia de Ipanema, na zona sul do Rio, perto do hotel onde estão hospedados.

Apesar da água estar imprópria para banho desde o último dia 2, de acordo com o Inea (Instituto Estadual do Meio Ambiente), alguns atletas entraram no mar e foram derrubados pelas ondas, como os atacantes Arjen Robben e Dirk Kuyt. A maioria, no entanto, preferiu ficar com a bola nos pés e jogar um "altinho" na areia, como o meia Wesley Sneijder.

Durante todo o passeio, a seleção foi acompanhada por policiais militares, que deixaram o público chegar perto e pedir autógrafos. Mesmo demonstrando um pouco de incômodo com o assédio, os atletas distribuíram autógrafos e posaram para fotos.

À tarde, um grupo de dez jogadores e integrantes da delegação holandesa subiu de ônibus o Corcovado para uma visita ao Cristo Redentor. Os jogadores tiraram fotos e foram assediados por turistas que estavam no local.

A equipe volta a treinar na sede do Flamengo, na Gávea, zona sul do Rio, nesta terça-feira (10), pela manhã. A estreia na Copa do Mundo será na próxima sexta-feira (13), às 16h, contra a Espanha, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

adblock ativo