Menino sofre por não assistir treino de Neymar em MG

Com cara de choro, o jovem Lucas Daniel Mercini tentou convencer o segurança. "Pô, moço. Pelo amor de Deus... Amanhã (quarta) é meu aniversário e eu não tenho ingresso pro jogo. Minha única chance de ver o Neymar é no treino".

A negativa foi inevitável, apesar de toda a insistência. "Corta meu coração, mas as regras são essas", explicava o segurança Altino Fernandes, sem muita firmeza na voz.

Desde que foi repreendida pela Fifa após abrir um treinamento em Fortaleza, a comissão técnica brasileira tem seguido à risca as determinações. Nada de contato com torcedores nos treinos normais e no reconhecimento do gramado.

Papo reto - Prestes a completar 12 anos, Lucas conta que precisava encontrar Neymar para uma conversa de "homem para homem".

"Meu sonho é ser jogador de futebol quando crescer. Eu precisava saber com ele alguns truques para driblar melhor. Chutar eu não preciso, pois já sei fazer muitos gols", disse o garoto.

Sem poder tomar alguns ensinamentos com o craque, Lucas se contenta com o presente que receberá da mãe.

"Ela vai me dar um skate profissional. Já sei fazer um monte de trem doido com o skate de criança, mas com o profissional vou ser ainda melhor. Se não der pra ser jogador de futebol, vou ser skatista. Aí vou correr atrás do Mineirinho (skatista) pra ele me dar algumas dicas também", sonha o moleque.

