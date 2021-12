Menino invade treino e Neymar garante foto com jogadores

Um menino invadiu o gramado da Granja Comary ao final do treino da seleção brasileira neste domingo e só conseguiu encontrar os jogadores da equipe depois que Neymar correu para impedir que um segurança o retirasse de campo.

A invasão aconteceu enquanto alguns jogadores permaneciam no gramado fazendo alongamento após o treino, que foi acompanhado por um grupo de torcedores privilegiados que podem assistir à seleção de dentro do condomínio onde fica o centro de treinamento do Brasil, em Teresópolis (RJ).

O menino conseguiu pular a grade que separa o centro de treinamento e correu em direção aos jogadores, sendo perseguido por dois seguranças. Ele foi pego rapidamente e estava sendo levado de volta para fora quando Neymar correu em sua direção. O atacante então levou a criança para encontrar outros jogadores e tirar fotos.

Neste momento, outra criança conseguiu invadir o campo, mas essa foi retirada pelos seguranças sem ter encontrado os jogadores.

Olheiros

O treinamento deste domingo foi acompanhado de perto por Alexandre Gallo e Roque Júnior. Os dois ex-jogadores são olheiros do time dirigido por Felipão e se encontraram com o treinador no centro de treinamento.

Gallo vem acompanhando de perto especialmente a seleção croata, tanto que foi até Salvador na última sexta, quando assistiu ao amistoso entre Croácia e Austrália.

Para o Mundial, Felipão também convocou o ex-zagueiro Roque Júnior, a quem dirigiu no Palmeiras e também na seleção, inclusive na conquista do título mundial de 2002.

O ex-jogador concentrou o seu trabalho nas observações dos demais adversários da seleção na fase de grupos da Copa: Camarões e México. Neste domingo, Gallo e Roque Júnior ficaram ao lado de Felipão no início do treinamento, em um dos bancos do centro de treinamentos.

