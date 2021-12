Memes sobre a eliminação da Alemanha viralizam na internet

A Alemanha virou meme ao ser derrotada pela seleção já eliminada da Coreia do Sul, nesta quarta-feira (27), e se despedir da Copa do Mundo . Essa é a primeira vez que a atual campeã mundial não avança da fase de grupos do Mundial. Os brasileiros, que estavam na torcida para a desclassificação da Alemanha, vibraram com a derrota por 2 a 0. Os gols, marcados nos acréscimos do segundo tempo foram decisivos para que a saída da seleção alemã.

Se a alemanha não tivesse feito tanto gol no Brasil, teria sobrado os que eles precisavam hoje. #alemanhaeliminada pic.twitter.com/ITgQsRwHun — Dorisbarcelos (@Dorisbarcelos1) 27 de junho de 2018

Muito obrigada Coreia vocês já fizeram mais pelo Brasil que o próprio Temer Se a Alemanha pic.twitter.com/Q6b79fP0YB — Aline 🇧🇷 Vai menino Ney 💛💙💚 (@_alinecrf) 27 de junho de 2018

Se a Alemanha não tivesse gastado todos os gol no Brasil ganhava pic.twitter.com/Q8bKXDzjPb — SSouza Diego (@ssouza_diego1) 27 de junho de 2018

Gol da Suécia era pra ser apenas 2, se a Alemanha fizer 1 gol desclassifica o México 😰😰 pic.twitter.com/runmWsDyr1 — Welison 🇧🇷⚽🏆 (@welisonsantosr) 27 de junho de 2018

Se a Alemanha perder, nem vou debochar pra não dar azar pro Brasil. Alemanha perde... pic.twitter.com/wV958aO5FS — Juli Knoepke (@juknoepke) 27 de junho de 2018

SAI ARGENTINA! SAI PORTUGAL! PERA! ALEMANHA SE FODEU!pic.twitter.com/HbnpHA11h3 — Mussum Alive (@MussumAlive) 27 de junho de 2018

o seu erro é pensar q esta na alemanha vc esta muito longe de casa pic.twitter.com/3ooypcG9Kx — Painepou🍍 (@paineprou) 27 de junho de 2018

Alemanha foi eliminada e nós tá como... pic.twitter.com/gsESUdYvct — alessa 🇧🇷 (@bfr_lle) 27 de junho de 2018

Normal a Alemanha não ganhar na Rússia, passa-se anos e anos, mas a história é sempre a msm Vlw Coréia ♥️ pic.twitter.com/Z3QSS3SoY7 — jinsus🌈💙🔥🌚🇧🇷 (@eai_armys) 27 de junho de 2018

Alemanha foi eliminada pela coreia na copa do mundo Curte Quem também amou ? pic.twitter.com/FMgJM6jjgD — babados oficiais (@celebridadesof2) 27 de junho de 2018

Alemanha hj dps dos 2x0 #CaraDoNeymar pic.twitter.com/q6F0vGQFN4 — S U N S H I N E 💚💛 (@raielysilveira) 27 de junho de 2018

Não importa o que aconteça com o Brasil daqui pra frente, com a eliminação da Alemanha da copa esse senhor foi vingado onde quer que ele esteja 💚💛 pic.twitter.com/nq39YGLcZN — alycia 🌻🇧🇷 (@srtalycia_) 27 de junho de 2018

