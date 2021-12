Melhores momentos da Copa são reproduzidos em vídeo; assista

A Copa do Mundo vai deixar saudades para os amantes do futebol.

Dois vídeos publicados nesta semana na internet relembram os melhores momentos do evento, numa homenagem ao Brasil e as seleções que por aqui passaram.

Para finalizar a transmissão do Mundial, a emissora pública do Reino Unido, BBC, fez um vídeo mostrando brasileiros assistindo aos jogos, ruas enfeitadas com as cores da bandeira e jogadas marcantes das partidas, embaladas por bossa nova e funk.

Já a empresa holandesa Stabilo, especializada em produtos para escrita, postou em seu canal no Youtube uma montagem em flipbook com os gols mais bonitos da competição na opinião da FIFA.

