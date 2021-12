Melhor aeroporto da Copa das Confederações terá prêmio

O governo vai premiar a qualidade do atendimento de aeroportos internacionais brasileiros durante a Copa das Confederações, que tem início neste sábado, 15. De acordo com sessão extraordinária do Diário Oficial da União (DOU) de sexta-feira, 14, que circula neste sábado, a Secretaria de Aviação Civil (SAC) aprovou o regulamento do 1º Prêmio Nacional de Desempenho Aeroportuário "Boa Viagem" - Edição Copa das Confederações Fifa 2013. Concorrem ao prêmio, segundo a portaria do ministro Moreira Franco, apenas os aeroportos que tiverem ligação direta com o evento, além do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP).

Os passageiros desses aeroportos participarão de enquetes dos dias 10 de junho a 5 de julho que levarão à premiação. Serão oito categorias avaliadas sob o ponto de vista dos passageiros, como tempo de espera, eficiência dos funcionários e atendimento: check-in, restituição de bagagem, inspeção e segurança, controle migratório, controle aduaneiro, ambiente aeroportuário, melhor satisfação geral do passageiro com o aeroporto e voto popular.

O DOU explica que será premiado apenas um aeroporto por categoria, o que tiver obtido as notas mais elevadas. Serão entregues troféus para os responsáveis pelas empresas administradoras dos aeroportos vencedores de cada uma das categorias e placas de homenagem. A consolidação dos resultados será feita de 8 de julho a 5 de agosto e a cerimônia de premiação está prevista para o dia 6 de agosto.

Além do aeroporto de Guarulhos, concorrem aos prêmios o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (Rio de Janeiro - RJ), Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães (Salvador - BA), Aeroporto Internacional Gilberto Freyre (Recife-PE), Aeroporto Internacional Pinto Martins (Fortaleza-CE), Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek (Brasília -DF) e Aeroporto Internacional Tancredo Neves (Confins-MG).

