Médico da Seleção defende sexo com "moderação" na Copa

O preparador físico da Seleção Brasileira, o médico José Luiz Runco, foi a favor da autorização do técnico Felipão de liberar os jogadores para fazerem sexo durante as folgas na preparação do mundial. Runco afirmou que sexo é essencial desde que haja moderação. "Desde que não seja uma orgia, tudo bem. Se for consensual, não há problemas", disse.

Sobre os benefícios, o médico ressalta que a relação sexual é bom para desestressar.

A seleção iniciará a preparação para a Copa em 26 de maio. Durante o período, ocorrerá três dias inteiros e duas manhãs de folga dos 49 dias de concentração. Todos os 23 jogadores da Seleção terão quartos individuais, com sala para visitação de parentes.

