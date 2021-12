Médico da Costa Rica desfaz mistério e confirma Keylor Navas

Se os gols a favor estão levando a Costa Rica longe nesta Copa do Mundo, as defesas de Keylor Navas também têm peso na campanha dos Ticos. Na manhã desta quinta-feira, o médico da Federação Costarriquenha de Futebol garantiu que o goleiro, que não apareceu no gramado da Vila Belmiro por dois dias seguidos, estará no jogo contra a Holanda, neste sábado, às 17 horas, na Arena Fonte Nova.

"O Navas teve um trauma simples de ombro durante um jogo, com um pouco de edema. Logicamente vocês sabem que ele é indispensável para a equipe, e fizemos sessões de terapia, demos antiinflamatórios. Ele se integrou aos treinamentos, e pensamos que estará bem para a partida. Não há risco de lesão séria que limite participação para jogar", disse Vladimir Badilla: "O que fizemos foi fortalecê-lo para ter um bom desempenho e seguir jogando. Se é algo que tem nessa equipe é coragem", acrescentou o médico.

Além de fechar o gol contra Itália, Uruguai e Inglaterra, o goleiro do Levante (ESP) defendeu um pênalti contra a Grécia, nas oitavas de final. A baixa da seleção da América Central é o zagueiro Óscar Duarte, expulso contra a Grécia. O técnico Jorge Luis Pinto confirmou que seu substituto será Acosta, que era reserva até então.

