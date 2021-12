Medel e Vidal são poupados de treino do Chile

O Chile encerrou a preparação para o jogo contra o Brasil com uma atividade recreativa na Toca da Raposa. O técnico Jorge Sampaoli tem duas dúvidas para escalar a equipe. O zagueiro Medel e o volante Arturo Vidal que não participaram do treino de quinta-feira, 26, voltaram a ficar fora dos trabalhos nesta sexta, e passam a ser preocupação para os chilenos.

Os dois jogadores não foram vistos no gramado e vão ser reavaliados para saber se enfrentam o Brasil. O defensor chileno reclamou de dores musculares. Já Vidal passou por cirurgia no joelho antes de iniciar a Copa do Mundo e tem se esforçado para participar dos jogos do Chile. Pelo segundo dia seguido os dois atletas ficaram foram dos treinos.

Em campo, os atletas fizeram a tradicional roda de bobinho, com os goleiros trabalhando em separado. Em seguida, o preparador físico convocou os jogadores para uma partida de futevôlei, que durou cerca de 15 minutos, encerrando as atividades do Chile.

Ainda nesta sexta, 27, Jorge Sampaoli vai conceder entrevista coletiva no Mineirão e deverá falar sobre a situação do Medel e Vidal. O treinador confia na participação dos dois jogadores, mas somente uma reavaliação médica vai decidir se eles entram em campo às 13 horas (de Brasília) deste sábado, no Mineirão.

Sánchez vira dúvida

A ausência do atacante Alexis Sánchez nos treinamentos com os demais companheiros chamou a atenção nesta sexta-feira, na Toca da Raposa. O jogador foi o primeiro a entrar em campo para um aquecimento leve, mas quando o restante do elenco iniciou os trabalhos, Sánchez deixou o campo. Após alguns minutos, o atacante retornou ao gramado e fez apenas alguns alongamentos, para em seguida seguir para o hoteldo CT do Cruzeiro.

O semblante do jogador não era dos mais animados, bem diferente da última quinta, quando concedeu uma entrevista coletiva com muita descontração. A assessoria de imprensa da seleção do Chile não quis dar detalhes sobre a situação de Sánchez. Aparentemente, o atacante chileno teria sido somente poupado, mas um certo mistério chegou a rondar a Toca da Raposa. Se Sánchez virar dúvida, "La Roja" perde grande parte de sua força para encarar o Brasil.

Além de um possível problema com Sánchez, o técnico Sampaoli aguarda uma posição do departamento médico para saber se poderá contar com o zagueiro Medel e com o volante Arturo Vidal, que não treinaram nesta sexta, e preocupam a comissão técnica. O defensor reclama de dores musculares, enquanto o volante se recupera de cirurgia no joelho.

adblock ativo