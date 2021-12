Mbappé recusa comparações com Pelé: "é de outra categoria"

O jovem francês Kylian Mbappé, autor de dois gols na vitória por 4 a 3 sobre a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo, recusou neste sábado, 30, qualquer comparação com Pelé, outro gênio precoce da história do futebol.

Mbappé, de 19 anos e 6 meses, se tornou o jogador mais jovem a marcar duas vezes na fase de mata-mata desde Pelé (17 anos e 8 meses) na Copa do Mundo da Suécia-1958.

"É uma honra ser o segundo jogador depois de Pelé, mas vamos colocar em contexto: Pelé é de outra categoria. Mas é bom entrar nesta esfera de jogadores que marcam em jogos de mata-mata", afirmou Mbappé em coletiva de imprensa após o jogo.

Mbappé nasceu em 1998, ano em que a França conquistou o mundial pela primeira e única vez.

"As pessoas se lembram mais da vitória na Copa do Mundo do que meu nascimento, é normal. É a única vez que fomos campeões do mundo, é um evento que marcou e vai marcar a história da França", indicou.

