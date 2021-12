Mbappé é o mais jovem a marcar pela França em Copas do Mundo

Com 19 anos e seis meses, Kylian Mbappé se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol com a camisa da França na Copa do Mundo, nesta quinta-feira, 21, após abrir o placar no duelo contra o Peru pelo grupo C do mundial russo.

Mbappé balançou as redes aos 34 minutos do primeiro tempo, convertendo seu quinto gol em 17 jogos pelos Bleus. O atacante do Paris Saint-Germain completou para o gol após chute de Olivier Giroud desviar no zagueiro Alberto Rodríguez e sobrar limpa na pequena área.

"Estou feliz. O gol permitiu ter a vantagem no jogo, mais sei que ainda falta muito. Sempre disse que a Copa do Mundo é o sonho de qualquer jogador, é um sonho realizado", disse Mbappé, eleito melhor jogador do duelo.

Na vitória por 2 a 1 sobre a Austrália na estreia, o jovem atacante também se tornou o mais novo a defender sua seleção em um mundial.

O jogador mais jovem a marcar na história das Copas do Mundo continua sendo o brasileiro Pelé, que balançou as redes com 17 anos e 239 dias no mundial da Suécia-1958.

