Maxwell é novidade na convocação para jogo contra Suiça

O lateral-esquerdo Maxwell, do Paris Saint Germain, é a novidade na lista de 20 jogadores convocados para o amistoso da Seleção Brasileira contra a Suíça no dia 14 de agosto, em Basel, na Suiça.

Na convocação, Felipão manteve a base que conquistou a Copa das Confederações no Brasil.

Os convocados viajam para a Suíça no dia 11 de agosto, do Rio de Janeiro. O jogo está marcado para às 15h45 do dia 14 de agosto, uma quarta-feira.

Veja a lista de convocados para o amistoso contra Suíça:

Veja a relação dos 20 jogadores:

Goleiros:

Julio Cesar - Queens Park Rangers

Jefferson - Botafogo

Zagueiros:

Thiago Silva - Paris Saint Germain

David Luiz - Chelsea

Dante - Bayern de Munique

Laterais:

Daniel Alves - Barcelona

Jean - Fluminense

Marcelo - Real Madrid

Maxwell - Paris Saint Germain

Meio-campo:

Fernando - Shakhtar Donetsk

Hernanes - Lazio

Luiz Gustavo - Bayern de Munique

Paulinho - Tottenham Hotspur

Meia atacantes/ atacantes:

Oscar - Chelsea

Jô - Atlético Mineiro

Lucas - Paris Saint Germain

Hulk - Zenit

Bernard - Atlético Mineiro

Fred - Fluminense

Neymar - Barcelona

