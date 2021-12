Mau desempenho e lesões podem mudar time titular do Brasil

O técnico Luiz Felipe Scolari que sempre defendeu a manutenção de sua equipe principal pode ceder e mudar um pouco a cara da Seleção Brasileira neste sábado, 28, diante do Chile. Uma das mudanças mais prováveis é a troca de Paulinho pelo Fernandinho no meio-campo. O atleta teve uma boa atuação quando entrou no segundo tempo de Brasil e Camarões e, desde então, já treinou mais de uma vez no grupo titular.

Quem também pode ficar no banco é o lateral Daniel Alves. O desempenho do baiano na Copa do Mundo tem sido criticado. Questionado na entrevista desta sexta, 27, se iria trocar Daniel Alves, Felipão desconversou. Mas durante o último treinamento da Seleção Brasileira, o técnico testou Maicon no lugar do lateral.

Ciente dessa desconfiança, Daniel Alves falou neste sábado sobre a importância de manter o foco, confiança e lutar pelo o que quer.

Maicon não foi a única experiência feita por Felipão, o comandante também testou Ramires no lugar de Hulk, mas essa substituição não é muito cogitada pela imprensa especializada.

A última mudança na equipe canarinho é na zaga. Dessa vez, a atuação do jogador não é questionada, mas uma possível lesão pode tirá-lo de campo. Dores na região lombar tiraram David Luiz do último treino da Seleção Brasileira, o que deixou dúvida sobre sua escalação.

Mas seu pai disse que o zagueiro melhorou. A mãe do jogador também disse que tem "100% de confiança" que ele jogue neste sábado, dando uma dica da manutenção da parceira com Thiago Silva na defesa brasileira.

