Mascherano liga para Neymar e diz que sentiu colega triste

Companheiro de equipe de Neymar no Barcelona, o volante argentino Javier Mascherano contou neste domingo, 6, que telefonou para o atacante para manifestar apoio após a lesão nas costas que o tirou da Copa do Mundo e disse que sentiu o jovem craque triste por ficar de fora dos últimos jogos pelo torneio.

"Liguei para ele porque quis dar-lhe a melhor mensagem de ânimo para seguir em frente. O notei com a tristeza de não poder continuar jogando seu primeiro Mundial, mas lhe mandei toda a minha força para sua recuperação", revelou Mascherano em entrevista coletiva concedida neste domingo.

Atingido nas costas pelo joelho do lateral-direito Camilo Zuñiga na última sexta-feira, Neymar até voltou para a concentração da seleção em Teresópolis no mesmo dia, mas no sábado deixou a cidade fluminense para continuar o tratamento no Guarujá, no litoral de São Paulo.

