Marcha Laranja vai atrair 3 mil holandeses no Pelourinho

O jogo entre as seleções da Holanda e da Costa Rica, na tarde deste sábado, 5, na Arena Fonte Nova, vai levar mais de três mil torcedores holandeses ao Centro Histórico de Salvador, segundo estimativa do governo do estado.

A concentração da torcida dos estrangeiros será a partir das 8h, no Terreiro de Jesus, onde acontece a festa Orange Square, animada por um coreto elétrico e Djs holandeses.

Durante a tarde, três horas antes da partida entre Holanda e Costa Rica, marcada para às 17h, a Marcha Laranja sai do Terreiro de Jesus, seguindo pela Rua da Ajuda, Praça Castro Alves, Avenida Sete de Setembro (pela contramão), Campo da Pólvora até a Fonte Nova. O percurso será guiado pelo ônibus laranja, com uma orquestra de metais e carreata com automóveis que foram transportados de navio da Holanda. As informações foram dadas pelo dirigente do Supportersclub Orange, Rob Polderman, durante conferência de imprensa no Centro Aberto de Mídia da Bahia (CAM-BA), na manhã desta sexta-feira, 4.

A Bahiatursa fará um receptivo especial para atender a cerca de cinco mil holandeses e costarriquenhos, entre outros turistas do Brasil e do exterior, que estarão em Salvador para assistir ao jogo entre as seleções de futebol dos dois países. A ação acontece das 9 às 13h, no Terreiro de Jesus, e terá participação de percussionistas do Olodum.

Além das baianas tipicamente trajadas, haverá também o Rixô Elétrico de Fred Menendez, que ficará circulando pelo local, animando as torcidas. O minitrio, com seus nove integrantes, irá desfilar no tom de sucessos carnavalescos.

