O governo do presidente venezuelano Nicolas Maduro ganhou um reforço para a Copa do Mundo. Nesta segunda-feira, 24, o canal estatal Telesur, que opera em diversos países da América Latina, mas tem sede em Caracas, anunciou que Diego Armando Maradona será um dos comentaristas do Mundial.

Em depoimento gravado no momento da assinatura do contrato, vestido de vermelho e com a bandeira da Venezuela na lapela, Maradona diz que é um "soldado da Venezuela" e que atende um pedido do "comandante Chávez", falecido em março do ano passado.

"Chegou um momento emocionante da minha vida, que é poder assinar esse contrato que me liga aos venezuelanos, ao presidente Maduro e por tudo isso me sinto muito, muito amigo do comandante (Hugo) Chávez", disse Maradona, que completou: "Estamos vendo todas as mentiras que estão criando os imperialistas. Estou disposto a ser um soldado da Venezuela para o que manda. Viva Chávez, Viva Maduro".

Agência Estado Maradona será comentarista na Venezuela durante a Copa

Em seu site oficial, a Telesur destaca que Maradona, que vive em Dubai, tem sempre a televisão ligada na Telesur. Além do argentino, a emissora anunciou a contratação do narrador uruguaio Víctor Hugo Morales.

Maradona estreou como comentarista na Copa de 1994, acompanhando das cabines o jogo Argentina x Romênia, do qual não pôde participar por ter sido flagrado no antidoping. Na França/1998, chegou a assinar com a América TV, mas desistiu em cima da hora. Ele voltou aos microfones em 2006, pela cadena Cuatro, da Espanha. Na última Copa, comandou a Argentina.

