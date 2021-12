Maradona elogia Messi, mas ainda vê uma Argentina sem rumo

Diego Maradona acha que a seleção da Argentina está perdida em campo, segundo declarou depois de ver a partida contra o Irã em Belo Horizonte no sábado.

"Vejo uma Argentina sem ar. Hoje vi uma Argentina que ainda não encontrou o rumo", afirmou o astro argentino em seu programa De Zurda, na cadeia regional Telesur.

No entanto, ele elogiou Messi, autor do gol que deu a vitória à Albiceleste no finalzinho da partida.

Maradona respondeu com rispidez ao presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA), Julio Grondona, que, como ele também estava no estádio do Mineirão e que teria acusado o ex-craque de trazer azar para a seleção de seu país.

"Pobre idiota. Isso é mérito do Messi, não porque eu fui ao jogo", afirmou.

Maradona, que se encontra no Rio de Janeiro gravando um programa de televisão, foi ao jogo acompanhado de sua filha Giannina e seu neto Benjamín, e foi ovacionado milhares de torcedores argentinos que lotaram o estádio.

