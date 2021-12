Maradona critica futebol jogado pela Argentina na Copa

A sofrida classificação da Argentina para as quartas de final da Copa do Mundo, com vitória por 1 a 0 sobre a Suíça alcançada nos momentos finais da prorrogação, não foi comemorada por Diego Maradona.

O ex-jogador argentino não escondeu, durante o seu programa no canal de TV venezuelano TeleSur, sua irritação com a forma como a Albiceleste vem se apresentando, deixando claro que Messi está isolado.

"Ainda não embalamos, o time não tem mudança de ritmo, não tem movimentos de ataque. O "pibe" está muito isolado. Se ele não jogar, não poderemos culpá-lo pela eliminação", disse Maradona, se referindo a Messi e ao fato da Argentina ainda não ter mostrado bom futebol.

Maradona disse ainda que fica irritado ao ver os jogos da Argentina, e acha que o time pode jogar muito mais. "Tenho algo dentro de mim que é muito forte, como se fosse uma amargura, raiva, bronca. A Argentina tem time para jogar muito melhor. Estamos jogando com 40% de nosso potencial, alguns jogadores sequer entraram no campeonato", reclamou.

Ainda na opinião do campeão do mundo de 1986, a defesa argentina é vacilante e a equipe poderá ter muitas dificuldades nas quartas de final contra a Bélgica.

