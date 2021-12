Maradona confia na Argentina, mas faz ressalva pela vaga

O ex-jogador Diego Armando Maradona está confiante na passagem da seleção da Argentina para a final da Copa do Mundo. Para o ex-camisa 10, destaque do bicampeonato mundial em 1986, os atletas têm qualidade para passar pela Holanda.

"A seleção da Argentina tem talento e jogadores para chegar à decisão", disse em entrevista ao El Comercio, do Peru. Maradona, entretanto, nega que a participação da equipe até agora na Copa seja acima das expectativas, mesmo com a chegada na semifinal após 24 anos. "O problema é que não jogamos bem sempre. Contra a Bélgica (nas oitavas de final), o time ganhou com a cabeça quente, concentrado, mas não foi uma boa partida. Espero que a gente melhore, porque a Holanda é uma grande seleção".

Por fim, Maradona não poupou críticas à Fifa. O argentino reiterou que a entidade máxima do futebol não age com critérios: "Eu sempre vou criticar a Fifa. Ela faz o que quer com o Mundial, o tempo todo. Olhem o que estão fazendo. Incompetência total. Escalam os piores árbitros e estragam os jogos".

