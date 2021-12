Maradona afirma que está bem depois de passar mal durante Argentina e Nigéria

O ídolo argentino Diego Maradona, que passou mal ao fim da partida em que a Argentina venceu a Nigéria por 2-1 na terça-feira, 26, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo, afirmou nesta quarta, 27, que está bem.

"Quero contar que estou bem, que não estou nem estive internado. No intervalo da partida com Nigéria senti muitas dores na nuca e sofri uma descompensação. Fui atendido por um médio que recomendou que fosse para casa antes do segundo tempo, mas eu quis ficar porque estávamos jogando tudo. Como poderia ir embora?", escreveu Maradona em sua conta de Instagram.

"Mando um beijo a todos, perdão pelo susto e obrigado pela resistência, há Diego por um tempo!", completou o ex-jogador de 57 anos.

Maradona viajou a São Petersburgo para assistir o jogo entre Argentina e Nigéria.

Durante a partida, o ex-jogador dançou com uma torcedora nigeriana, comemorou o primeiro gol argentino de maneira eufórica, cochilou e fez um gesto obsceno para as câmeras de TV ao celebrar o gol da vitória da Argentina, marcado por Marcos Rojo no fim da partida.

