Maracanã estará 70% pronto no fim do mês, diz governo do Rio

A nove meses do início da Copa das Confederações, as obras de reforma do Maracanã estão adiantadas, segundo o governo do Estado do Rio de Janeiro, e até o fim do mês 70 por cento do novo estádio estará concluído.

"Atingimos 66 por cento da obra e vamos chegar ao fim de setembro com 70 por cento da obra. É um avanço significativo e estamos avançados 16 dias no que se previa", disse a jornalistas o vice-governador Luiz Fernando Pezão, durante visita às obras no estádio, nesta quinta-feira.

Pezão acompanhou vistoria realizada por uma comitiva da Fifa e do Comitê Organizador Local da Copa (COL), que foi antecedida por uma reunião para traçar detalhes operacionais do estádio para Copa das Confederações de 2013 e Copa do Mundo 2014.

O Maracanã está entre as seis arenas previstas para o evento do ano que vem, que servirá como preparatório para o Mundial. A Fifa vai anunciar em novembro se a arena de Recife, em Pernambuco, vai permanecer como sede da Copa das Confederações, que acontecerá em junho. O local pode ser cortado porque as obras estão atrasadas.

Dentro do Maracanã, a montagem das novas arquibancadas que vão chegar até a beira do campo já foi praticamente finalizada e o anel de compressão da cobertura foi instalado na área superior da arena, para dar início à execução da parte mais complicada do projeto, que é a colocação da cobertura.

"Em novembro fechamos a cobertura e a entrega à Fifa em fevereiro de 2013 está confirmada", disse Pezão.

Entre novembro e fevereiro, a obra vai se concentrar nos acabamentos, como pintura e revestimento, e na instalação do gramado.

Após a visita ao Maracanã nesta quinta, Fifa e COL vão visitar na sexta-feira o Mineirão, em Belo Horizonte, e o estádio de Brasília, no domingo.

"Trouxemos mais de 20 integrantes da Fifa que são responsáveis por áreas operacionais da Copa do Mundo. Eles estão interagindo com o COL e o Maracanã para que todos os detalhes estejam afinados e definir, por exemplo, área de operação de mídia, ver como os jogadores vão chegar, e detalhes que serão feitos ao longo do dia", disse o diretor da Fifa no Brasil, Fúlvio Danilias.

As obras do Maracanã estão orçadas em quase 900 milhões de reais e, além das Copas das Confederações e da Copa do Mundo, o estádio será palco de abertura e encerramento da Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro.



