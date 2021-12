Maracanã ainda não tem lotação garantida para a final

A Fifa divulgou neste sábado o público estimado para a final da Copa do Mundo, admitindo que a lotação máxima estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, poderá não ser atingida pela sexta vez em sete jogos.

De acordo com a entidade, entre 74.300 e 74.738 espectadores deverão estar presentes. A diferença, no entanto, não se dá por dificuldades na venda, mas sim porque algumas pessoas que adquiriram ingressos ainda não fizeram a retirada.

Aqueles que ainda não estão com as entradas e optaram por fazer a retirada em um dos pontos estipulados pela Fifa têm que se dirigir aos dois aeroportos da capital fluminense, o Galeão e o Santos Dumont, onde há postos de retirada abertos até amanhã. Hoje, permanecerá aberto também o posto do Aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília.

Além disso, a entidade informou que, neste domingo, os portões do Maracanã serão abertos às 12h (horário de Brasília) para os torcedores, quatro horas antes da partida.

Entre os números divulgados pela Fifa estão os referentes às nacionalidades. Dentro do programa de venda específico para compatriotas das seleções envolvidas em cada jogo foram destinados 4.066 ingressos para alemães e 4.461 para argentinos.

Este, no entanto, não é o número definitivo de torcedores destes países que irão ao estádio, pois houve possibilidade de compra em outras fases do processo de venda. Já entre brasileiros, a expectativa é de 13 mil presentes dentro do programa de comercialização exclusiva para anfitriões.

Além disso, 1.582 pessoas ocuparão os setores VIP do Maracanã, entre elas chefes de estado, autoridades e convidados. A Fifa divulgou também que 2.500 jornalistas credenciados acompanharão a decisão da Copa das tribunas do estádio.

Em seis jogos da Copa do Mundo, o Maracanã só ficou lotado uma vez, somente na primeira partida disputada no estádio, entre Argentina e Bósnia, que teve público de 74.738. O menor público foi registrado no duelo entre Equador e França, que foi de 73.749.

