Mano convoca Kaká para amistosos com Iraque e Japão

O técnico Mano Menezes convocou nesta quinta-feira, 27, a seleção brasileira para os amistosos contra Iraque e Japão, que serão disputados em outubro, e a principal novidade foi o retorno do meia Kaká, que não entra em campo pela seleção brasileira desde as quartas de final da Copa do Mundo de 2010, quando a equipe foi derrotada por 2 a 1 pela Holanda na África do Sul.

Em novembro de 2011, Kaká foi convocado para os amistosos contra Gabão e Egito por Mano, mas acabou sendo cortado em razão de uma lesão. Agora, ele volta a ser lembrado pelo treinador para compromissos da seleção brasileira, mesmo sem ser titular do Real Madrid.

Nesta quarta-feira, um dia antes da convocação da seleção brasileira, Kaká marcou três gols pelo Real Madrid na goleada por 8 a 0 sobre o Millonarios, da Colômbia, válido pelo torneio amistoso Troféu Santiago Bernabéu, em uma rara oportunidade no clube espanhol nesta temporada.

Outra novidade na lista de convocados foi a presença do Leandro Castán, que conquistou o título da Libertadores pelo Corinthians e depois foi contratado pela Roma. Mano também resolveu apostar no goleiro Victor, do Atlético Mineiro, no volante Fernando, do Grêmio, e no meia Thiago Neves, do Fluminense.

Mano também evitou desfalcar demais os clubes brasileiros e chamou apenas um jogador por equipe. O goleiros Victor (Atlético-MG) e Jefferson (Botafogo), o zagueiro Dedé (Vasco), os meio-campistas Fernando (Grêmio), Thiago Neves (Fluminense), Paulinho (Corinthians) e Lucas (São Paulo) e os atacantes Neymar (Santos) e Leandro Damião (Internacional) foram os ateltas de times do País chamados por Mano. Assim, eles devem desfalcar seus times na 29ª e 30ª rodas do Campeonato Brasileiro.

A partida entre Brasil e Iraque será disputada em 11 de outubro, às 15h30 (de Brasília) no Estádio Swedbank, em Malmö, na Suécia. O jogo contra o Japão está marcado para o dia 16 de outubro, no Estádio Miejski, em Wroclaw, na Polônia.

Confira a lista de convocados da seleção brasileira:

Goleiros: Diego Alves (Sevilla), Jefferson (Botafogo) e Victor (Atlético-MG).

Zagueiros: David Luiz (Chelsea), Dedé (Vasco), Leandro Castán (Roma) e Thiago Silva (PSG).

Laterais: Adriano (Barcelona), Alex Sandro (Porto), Daniel Alves (Barcelona) e Marcelo (Real Madrid).

Meio-campistas: Fernando (Grêmio), Giuliano (Dnipro), Kaká (Real Madrid), Lucas (São Paulo), Oscar (Chelsea), Paulinho (Corinthians), Ramires (Chelsea), Sandro (Tottenham) e Thiago Neves (Fluminense)

Atacantes: Hulk (Zenit), Leandro Damião (Inter) e Neymar (Santos).

