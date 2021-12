Mano convoca Arouca e Cássio para amistosos da Seleção

O técnico da seleção brasileira Mano Menezes, convocou 22 jogadores para os amistosos contra África do Sul e China, nos dias 7 e 10 de setembro, respectivamente, com duas caras novas.

O goleiro Cássio, do Corinthians, e o volante Arouca, do Santos, ambos com passagens pelas divisões de base da seleção brasileira, foram convocados pela primeira vez na carreira para vestir a camisa equipe principal.

Entre os atletas que conquistaram a prata nos Jogos Olímpicos de Londres, ficaram de fora os goleiros Gabriel e Neto, os laterais-direitos Danilo e Rafael, os zagueiros Juan e Bruno Uvini, o meia Ganso e o atacante Alexandre Pato.

Os dois amistosos da seleção brasileira acontecem em data Fifa. No dia 7 de setembro, o duelo contra os sul-africanos será no Estádio do Morumbi. Três dias depois, a equipe comandada por Mano Menezes entra em campo no Estádio do Arruda, contra os chineses.

