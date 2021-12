Mais de 7 mi de fotos foram enviadas por celular de estádios

Na primeira partida em cada uma das 12 arenas que sediam a Copa do Mundo, foram feitas cerca de 1 milhão de ligações de telefonia celular e 7,6 milhões de comunicações de dados, incluindo envio de e-mails, imagens e mensagens multimídia. Esse tráfego de dados equivale ao envio de mais de 7 milhões de fotos, com tamanho médio de 0,55 megabytes (MB), segundo o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil).

Na rede de telefonia móvel, o maior volume de dados trafegados ficou concentrado na tecnologia 3G. O tráfego de dados teve seu pico um pouco antes do início dos jogos e se manteve em níveis elevados até o início do segundo tempo. Em um período de sete horas (três horas antes da partida e duas horas depois dos jogos), o tráfego de dados foi equivalente a 3,9 milhões de comunicações de dados pela tecnologia 3G e 1,1 milhão pela tecnologia 4G em todos os jogos da Copa realizados até agora. O tráfego pelas redes de internet sem fio (wi-fi) foi equivalente a 2,6 milhões de comunicações de dados.

Segundo o SindiTelebrasil, a rede para chamadas telefônicas apresentou bom desempenho nos primeiros jogos, mesmo nos momentos de pico. "O maior volume de ligações se deu antes das partidas, demostrando um comportamento típico dos usuários em grandes eventos, em que o uso do celular para ligações de voz se dá de forma mais intensa na chegada ao local, enquanto o uso de dados é mais elevado no início da partida", informou a entidade.

Nos estádios que contaram com wi-fi gratuito, foi verificada uma migração de parte do tráfego de voz para aplicativos de mensagens instantâneas, ou seja, em vez de ligar o cliente preferiu trocar mensagens. A rede do wifi, nas arenas onde foi instalada (Mané Garrincha, em Brasília, Maracanã, no Rio de Janeiro, Arena Fonte Nova, em Salvador, Arena Pantanal, em Cuiabá, Arena Amazônia, em Manaus e Beira-Rio, em Porto Alegre), também reforçou a capacidade de transmissão de dados, que trafegavam inicialmente apenas pelas redes de 3G e 4G.

Desde 2010, quando foi realizada a última Copa, o número acessos em banda larga móvel subiu mais de três vezes em todo o mundo, passando de 800 milhões para 2,5 bilhões em 2013, segundo dados da Groupe Speciale Mobile Association (GSMA), entidade que reúne operadoras de telefonia móvel de diversos países.

Ao todo, 4.738 antenas fazem parte da infraestrutura interna instalada pelas prestadoras nas arenas que recebem jogos da Copa. Para a instalação da infraestrutura de telefonia móvel e banda larga, as prestadoras fizeram uma parceria para a implantação de um projeto único, com investimentos de R$ 226 milhões e infraestrutura compartilhada.

