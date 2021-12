Maicon ganha vaga de Daniel Alves; Paulinho é confirmado

O técnico Luiz Felipe Scolari sacou Daniel Alves e promoveu Maicon ao time titular do Brasil e confirmou a entrada de Paulinho no lugar de Luiz Gustavo, suspenso, para a partida desta sexta-feira, 4, contra a Colômbia, pelas quartas de final.

O treinador, no entanto, manteve o esquema com Fred como centroavante.

Paulinho começou o Mundial como titular mas perdeu a vaga no decorrer da competição para Fernandinho, que agora será seu companheiro no meio-campo da seleção brasileira contra os colombianos.

Daniel Alves vinha sendo questionado pelas atuações ruins na Copa do Mundo e perdeu a vaga para Maicon, que foi titular do Brasil na Copa do Mundo de 2010.

Mesmo também criticado devido à pouca participação nos jogos e por ter feito somente um gol em quatro partidas como titular na Copa, Fred manteve a vaga entre os 11 escolhidos por Felipão.

O Brasil entrará em campo no Castelão, em Fortaleza, com a seguinte formação: Julio Cesar, Maicon, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Fernandinho, Paulinho e Oscar; Hulk, Neymar e Fred.

Quem vencer a partida Brasil x Colômbia vai enfrentar na semifinal a Alemanha, que derrotou a França por 1 x 0, também nesta sexta, no Maracanã.

