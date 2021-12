Luka Modric é eleito melhor jogador da Copa do Mundo da Rússia-2018

O meia croata Luka Modric foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo, neste domingo, 15, apesar da derrota na final para a França por 4 a 2.

O camisa 10 do Real Madrid e da seleção croata liderou sua equipe em um feito histórico para um país de pouco mais de quatro milhões de habitantes, independente há pouco mais de duas décadas.

Formando dupla de meio de campo com Ivan Rakitic, Modric foi o cérebro da vice-campeã que ofereceu o futebol mais vistoso do mundial ao lado da Bélgica.

O inglês Harry Kane confirmou a artilharia do mundial com seis gols, enquanto o belga Thibaut Courtois foi eleito o melhor goleiro e o francês Kylian Mbappé conquistou o prêmio de melhor jogador jovem do torneio.

Aos 19 anos, Mbappé também coroou a campanha com um gol na final e se tornou o segundo mais jovem a balançar as redes em uma decisão, atrás apenas de Pelé em 1958.

adblock ativo