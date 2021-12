Lugano sobre manifestações: "que traga consciência"

O zagueiro Lugano, capitão e autor de um gols da vitória do Uruguai sobre a Nigéria por 2 a 1 nesta quinta-feira, 20, na Arena Fonte Nova, comentou após a partida sobre as manifestações que vem acontecendo em todo o Brasil e que também ocorreu em Salvador no dia da primeira partida da Copa das Confederações na capital baiana.

"Não sou brasileiro, mas como um sul-americano que acompanha a situação, desejo que seja pacífica. O povo tem o direito de protestar. E que traga consciência ao povo brasileiro e, por que não, a todo o povo sul-americano".

Para o uruguaio, uma das consciências que os manifestantes devem ter é que isto não deve se resumir apenas ao período das competições.

"Em geral, nós (sul-americanos) somos muito sofridos, por vários fatores. É uma coisa que não começa e não termina com a Copa do Mundo. Que o povo brasileiro e sul-americano tome consciência disso no dia-a-dia. Temos muitas coisas para cobrar e melhorar".

adblock ativo