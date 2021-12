Lucas: "quero fazer história com a camisa da seleção"

Xodó da torcida, o meia Lucas declarou nesta sexta-feira, 14, sentir um "frio na barriga" na véspera de enfrentar o Japão em Brasília pelo jogo de abertura da Copa das Confederações e ainda afirmou que pretendia "fazer história com a camisa da seleção brasileira".

"Estou ansioso, não vejo a hora de disputar essa competição tão importante com a seleção. Acho que o ambiente está muito legal, o clima está muito bacana, temos tudo para sair com o título", comentou o jogador do Paris Saint-Germain.

Lucas foi reserva nos dois últimos amistosos da seleção brasileira, e em ambas as ocasiões teve boas atuações entrando em campo no segundo tempo.

Há duas semanas no Maracanã, ele deu passe para o gol de Paulinho que garantiu o empate em 2 a 2 contra a Inglaterra.

No último domingo em Porto Alegre, fez de pênalti nos acréscimos o terceiro gol da vitória por 3 a 0 sobre a França, seu país de adoção.

"Não acompanhei a repercussão na França depois daquele amistoso, mas fiquei muito contente com meu gol. Já tenho um carinho enorme pela França, posso dizer hoje que é meu segundo país, o povo me recebeu muito bem, mas o Brasil é o país que eu amo, é minha pátria, então tenho que defender minhas cores", explicou Lucas.

Nesses dois amistosos, o jogador de 21 anos teve seu nome gritado pela torcida.

"Não sei se os torcedores vão me receber com tanto carinho em Brasília, mas se gritarem meu nome de novo vou ficar muito contente também. Isso é uma fonte de inspiração enorme para mim, uma motivação gigantesca", se emocionou o ex-São Paulino.

Lucas acredita justamente que ganhou todo esse carinho por causa da sua passagem vitoriosa pelo tricolor paulista.

"Graças a Deus tive muito sucesso por lá, mas também ganhei o carinho de torcidas de todo o país. Talvez pela vontade que mostro ao entrar em campo", completou.

