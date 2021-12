Lucas promete aproveitar oportunidade na seleção

Sem conseguir repetir no Paris Saint-Germain e na seleção brasileira as mesmas atuações que o consagraram no São Paulo, Lucas vem perdendo espaço com Luiz Felipe Scolari e está sob risco de ficar fora da Copa do Mundo de 2014, mas terá uma oportunidade de recuperar o seu status e a confiança do técnico. Nesta terça-feira, ele será titular no amistoso contra a Zâmbia, em Pequim, e promete aproveitar a chance dada por Felipão.

"Sem dúvida, é uma oportunidade de ouro para cada jogador. É procurar aproveitar. Descansar bastante, concentrar no jogo para entrar bem no campo e fazer um bom trabalho e convencer o treinador", disse Lucas, uma das sete novidades testadas na seleção brasileira no treinamento desta segunda-feira no Estádio Ninho de Pássaro, local do amistoso de terça.

O jogador do Paris Saint-Germain mostrou saber bem que o momento de Felipão definir o grupo de convocados para a Copa do Mundo está cada vez mais próximo. Assim, o duelo com a Zâmbia ganha em importância.

"Cada treino, cada jogo é uma oportunidade para o jogador carimbar a participação na Copa. Então o espírito é esse, está cada vez mais perto, cada jogo é uma final para a gente ir para a Copa", afirmou.

adblock ativo