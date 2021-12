Lewandowski, Mané e Falcao estreiam à espera de Salah

O polonês Robert Lewandowski e o senegalês Sadio Mané se enfrentam na estreia de suas seleções, nesta terça-feira, 19, pela primeira rodada do Grupo H, que também conta com o duelo entre Colômbia e Japão.

Vai ser a estreia do atacante Radamel Falcao em uma Copa do Mundo, no mesmo dia em que o Egito espera por Mohamed Salah para o confronto contra a Rússia na segunda rodada do Grupo A.

Há quatro anos, na Copa do Mundo no Brasil, a Colômbia derrotou o Japão por 4-1 na fase de grupos. Os homens de José Pekerman esperam poder reeditar esse sucesso na terça-feira.

Na Copa passada, Radamel Falcao não conseguiu se recuperar a tempo de uma lesão e agora poderá finalmente fazer sua estreia na competição. Também entrará em campo James Rodríguez, que perdeu dois treinos de sua equipe na semana antes da estreia.

Polônia e Senegal serão as últimas a estrear nesta Copa do Mundo.

Os torcedores tiveram que esperar para ver o atrativo duelo entre Robert Lewandowski e Sadio Mané, respectivos astros de seus times e dois dos melhores atacantes do mundo.

O Faraó está preparado?

O Egito sentiu saudades do astro Mohamed Salah na derrota da estreia contra o Uruguai (1-0). Agora, espera pelo principal jogador na segunda rodada do Grupo A, contra a Rússia.

"Temos que fazer os testes de última hora. O treino de hoje vai ser importante para ele. Espero que esteja pronto para jogar. Sou otimista. Acho que está", indicou o treinador argentino Héctor Cúper nesta segunda-feira.

As palavras de Cúper coincidem com mensagem publicada pelo atacante do Liverpool em sua conta no Instagram. Salah está em um vídeo publicitário de seu patrocinador, acompanhado da seguinte frase: "preparado para amanhã".

A Rússia goleou por 5 a 0 a Arábia Saudita na estreia e quer confirmar a melhora de rendimento, após preparação decepcionante.

