Lesionado, Buffon está fora de jogo contra a Inglaterra

O goleiro italiano Gianluigi Buffon não participará da partida de estreia da seleção italiana contra a Inglaterra pelo grupo D da Copa do Mundo, em Manaus, neste sábado, informou a imprensa italiana.

Buffon torceu o tornozelo no treino de sexta-feira, e embora o técnico Cesare Prandelli estivesse confiante de que o arqueiro estaria recuperado para o jogo, a imprensa informou que Buffon não estará presente na equipe principal da Itália na partida, que começa às 18h no horário local (19h no horário de Brasília).

Os jornais Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport disseram que o goleiro Salvatroe Sirigu, do Paris St. Germain, assumiria o posto de Buffon.

A federação italiana de futebol divulgou uma nota em seu site confirmando a lesão de Buffon e afirmando que "estava passando por tratamento".

A contusão de Buffon, que tem 36 anos e foi o goleiro do tetracampeonato mundial da Azurra em 2006, é a segunda perda para a equipe, depois que o lateral Mattia De Sciglio foi cortado por lesão na coxa.

